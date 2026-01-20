В Белгородской области из-за удара дроном по автомобилю пострадал мужчина
В селе Головчино Белгородской области мужчина пострадал в результате удара беспилотником по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением, ему оказывают всю необходимую помощь.
Автомобиль сгорел, заключил глава области.
Жители региона регулярно страдают из-за налета беспилотников и ударов дронами по машинам. Так, 18 января в том же селе мужчина получил осколочные ранения бедра и термические ожоги правой кисти при атаке БПЛА на автомобиль.
За прошедшую ночь над областью сбили два беспилотника.
