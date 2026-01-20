 Перейти к основному контенту
В Белгородской области из-за удара дроном по автомобилю пострадал мужчина

Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Головчино Белгородской области мужчина пострадал в результате удара беспилотником по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением, ему оказывают всю необходимую помощь.

Автомобиль сгорел, заключил глава области.

Жители региона регулярно страдают из-за налета беспилотников и ударов дронами по машинам. Так, 18 января в том же селе мужчина получил осколочные ранения бедра и термические ожоги правой кисти при атаке БПЛА на автомобиль.

За прошедшую ночь над областью сбили два беспилотника.

