Политика
Норвегия предупредит граждан о конфискации имущества в случае войны

Норвегия предупредила жителей о конфискации машин и домов в случае войны
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В Норвегии армия подготовила официальные письма тысячам граждан страны. В них говорится, что дома, транспортные средства и техника могут быть конфискованы в случае начала военных действий. Об этом пишет Euronews со ссылкой на заявление вооруженных сил.

В письмах говорится, что это необходимо для того, «чтобы в условиях военного времени вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны».

По данным издания, в 2026 году будет отправлено 13 500 таких «предварительных» заявок. Военные утверждают, что эти письма не имеют никакого практического значения в мирное время. Но они необходимы для того, чтобы дать владельцам понять, что армия сможет забрать их имущество в случае конфликта, сообщили военные.

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Норвегии приняли меры, которые в случае военного конфликта позволят разрушить при необходимости несколько новых мостов. Британское издание Express утверждает, что план по подрыву мостов по всей стране разрабатывается на случай атаки со стороны России.

По данным Express, в частности, рассматривается возможность подрыва Бёкфьордского моста. Он является частью автомагистрали E105 между Норвегией и Россией, был открыт в 2017 году, Норвегия вложила в проект и туннель Святого Трифона в общей сложности 800 млн крон (€85 млн).

Дания назвала Россию более серьезной угрозой Гренландии, нежели США
Политика

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для стран Европы. У страны нет причин воевать с государствами НАТО (Норвегия входит в альянс), говорил президент Владимир Путин.

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Елена Наумова
Норвегия Вооруженные силы Имущество
