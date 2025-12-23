 Перейти к основному контенту
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

Помощь Украине оставила норвежских солдат без зимней экипировки, узнал Forsvarets forum. Из-за нехватки теплой одежды армии в августе даже пришлось отменить военные учения
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Передача военной помощи Украине привела к дефициту базового обмундирования и средств защиты в подразделениях Вооруженных сил Норвегии, сообщает Forsvarets forum.

Как заявил командир Северной бригады армии Норвегии Терье Брюёйгард, в подразделениях не хватает обмундирования, необходимого для службы в холодных условиях. «Мы опасаемся, что у солдат недостаточно хорошего снаряжения, чтобы, например, согреть шею. Когда очень холодно и мы целый день находимся на улице, шарф или аналогичная экипировка крайне важны», — отметил он. Менее чем через месяц в бригаду должны прибыть новобранцы, однако не вся положенная им форма и защитное снаряжение готовы к выдаче, пишет издание.

Согласно внутренним документам, в армии отсутствуют шерстяные сетчатые комплекты нижнего белья, утепляющая ткань, банданы, балаклавы, каски и бронежилеты, полевые ботинки, подсумки для ног, противотанковые доспехи и средства защиты слуха. Из-за нехватки теплой одежды в Северной бригаде уже приходилось отменять учения. «Практически вся учебная программа за август отсутствует», — отмечал Брюёйгард.

Начальник штаба ВМС Норвегии Роберт Хансен связал ситуацию с масштабной поддержкой Киева. «Мы вносим значительный вклад в помощь Украине, но это ставит под сомнение нашу собственную способность поддерживать боеготовность», — подчеркнул он. По его словам, это вызывает серьезные опасения для будущего норвежской армии.

По словам главного военного офицера норвежской армии Торгрима Фошауга, несмотря на долгосрочный план развития вооруженных сил с инвестициями в размере 1,63 трлн норвежских крон ($162 млрд), большинству военнослужащих по-прежнему не хватает базового снаряжения для полноценной зимней службы. Это вынуждает подразделения снижать амбиции в подготовке и напрямую влияет на способность выполнять задачи в мирное время, в условиях кризиса или войны, пояснил он.

Документы представителей по безопасности также указывают, что дефицит касок и бронежилетов стал особенно острым из-за передачи значительных объемов техники Украине. В армии и на флоте отмечают системные сбои в снабжении и подрыв доверия к логистической системе.

В Организации логистики Вооруженных сил Норвегии (FLO) объясняют ситуацию высокой интенсивностью деятельности армии и отсутствием рамочных соглашений по ряду позиций.

В Норвегии заявили об угрозе для всей Европы из-за «дешевого перемирия»
Политика
Фото:Эспен Барт Эйде (Omar Havana / Getty Images)

В ноябре Норвегия рассматривала возможность обеспечения европейского военного кредита Украине на сумму свыше €100 млрд, писал The Times. В качестве обеспечения страна подтвердила готовность предоставить свой суверенный фонд благосостояния объемом €1,7 трлн. До этого Осло вместе с Данией и Швецией анонсировали новый пакет помощи Украине стоимостью $500 млн в рамках программы Priority Ukraine Requirements List (PURL). В пакет вошли техника и боеприпасы для Украины.

Норвегия за последние годы стала одним из крупнейших доноров Украины в Европе. Ключевым инструментом поддержки стала программа Nansen Support Programme for Ukraine, утвержденная в начале 2023 года. В рамках инициативы Осло обязалось направить 75 млрд норвежских крон (€6,3 млн) на военную и гражданскую помощь Украине в 2023–2027 годах. Кроме того, с 2023 года шведские специалисты обучают украинских пилотов на самолетах Gripen, поставки которых Киеву были одобрены парламентом королевства.

В 2025 году власти Норвегии существенно нарастили объем помощи. Парламент согласовал увеличение финансирования до 85 млрд норвежских крон (€7,1 млн) только на текущий год, сообщил министр финансов Йенс Столтенберг. Средства были направлены на военную поддержку, гуманитарную помощь и восстановление Украины. Также Норвегия внесла 1 млрд крон (€84 млн) в European Peace Facility для финансирования поставок вооружений Киеву. Правительство также предложило сохранить аналогичный уровень поддержки в 2026 году и допустило, что общий объем помощи Украине может вырасти до 275 млрд норвежских крон (€23 млрд) к 2030 году.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

