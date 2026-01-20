 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Вильфанд опроверг прогнозы о похолодании до минус 36 градусов в ЦФО

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Информация о похолодании до минус 36 градусов в Центральном федеральном округе (ЦФО) 22 января не соответствует действительности, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «РИА Новости».

Ранее некоторые СМИ, например издание «Безформата», начали сообщать о резком похолодании — до минус 36 в ЦФО с 22 по 27 января.

«Нет, не соответствует», — ответил Вильфанд на этот вопрос.

Синоптик напомнил, что выходные 17–18 января были отмечены морозами — минус 24–26 градусов в ночь с субботы на воскресенье. Первая половина недели после выходных, согласно озвученному Вильфандом прогнозу, будет умеренно теплой. «В четверг температура ночью минус 10 — минус 12 градусов, до минус 14», — сказал Вильфанд.

Синоптики спрогнозировали небольшой снег и легкий мороз в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец Евгений Тишковец сообщал, что 20–21 января москвичей ждет ночью от минус 3 до минус 8 градусов, а днем от минус 1 до минус 6 и небольшой снег. «Во второй половине недели морозы вновь начнут усиливаться», — предупреждал он.

Так, холодный фронт 22 января принесет кратковременный снег и похолодание до минус 6–11 градусов. 23 января антициклон прояснит погоду, мороз усилится от минус 10 до минус 15 градусов ночью и около минус 10 градусов днем. В выходные москвичей ждет малооблачная погода без снега, в Москве ночью от минус 14 до минус 19 градусов, днем от минус 9 до минус 14; в Подмосковье местами до минус 20, заключил Тишковец.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
похолодание Роман Вильфанд Гидрометцентр
Роман Вильфанд фото
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
