Вильфанд опроверг прогнозы о похолодании до минус 36 градусов в ЦФО

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Информация о похолодании до минус 36 градусов в Центральном федеральном округе (ЦФО) 22 января не соответствует действительности, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «РИА Новости».

Ранее некоторые СМИ, например издание «Безформата», начали сообщать о резком похолодании — до минус 36 в ЦФО с 22 по 27 января.

«Нет, не соответствует», — ответил Вильфанд на этот вопрос.

Синоптик напомнил, что выходные 17–18 января были отмечены морозами — минус 24–26 градусов в ночь с субботы на воскресенье. Первая половина недели после выходных, согласно озвученному Вильфандом прогнозу, будет умеренно теплой. «В четверг температура ночью минус 10 — минус 12 градусов, до минус 14», — сказал Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец Евгений Тишковец сообщал, что 20–21 января москвичей ждет ночью от минус 3 до минус 8 градусов, а днем от минус 1 до минус 6 и небольшой снег. «Во второй половине недели морозы вновь начнут усиливаться», — предупреждал он.

Так, холодный фронт 22 января принесет кратковременный снег и похолодание до минус 6–11 градусов. 23 января антициклон прояснит погоду, мороз усилится от минус 10 до минус 15 градусов ночью и около минус 10 градусов днем. В выходные москвичей ждет малооблачная погода без снега, в Москве ночью от минус 14 до минус 19 градусов, днем от минус 9 до минус 14; в Подмосковье местами до минус 20, заключил Тишковец.