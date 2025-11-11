 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Война санкций⁠,
0

Bloomberg узнал о проработке запрета оборудования Huawei и ZTE в Европе

Сюжет
Война санкций
Фото: Yves Herman / REUTERS
Фото: Yves Herman / REUTERS

Еврокомиссия изучает возможность запретить странам Евросоюза использовать технологии китайских компаний Huawei и ZTE на своих телекоммуникационных сетях. Об этом Bloomberg рассказали несколько источников, знакомых с вопросом.

Как сообщили собеседники агентства, вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен хочет юридически закрепить запрет использовать на сетях оборудование от поставщиков с высоким уровнем риска. Еврокомиссия дала такую рекомендацию странам-членам в 2020 году.

Вопросы инфраструктуры стран — членов Евросоюза находятся в ведении национальных правительств. Однако если требование Еврокомиссии станет юридически обязательным, ЕС сможет наложить на страну денежный штраф или прибегнуть к другим инструментам, чтобы обязать государство соблюдать правило.

ЕС рассмотрит запрет на использование техники Huawei для сетей 5G
Политика
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Как отмечает Bloomberg, Евросоюз все больше обращает внимание на риски, связанные с использованием оборудования китайских компаний, из-за ослабевания торговых и политических отношений с Пекином. В ЕС опасаются, что передача контроля над телекоммуникационными сетями корпорациям, тесно связанным с китайским правительством, угрожает интересам национальной безопасности.

По данным источников, Еврокомиссия также хочет убедить страны, не входящие в Евросоюз, отказаться от использования китайских технологий. В частности, ЕК рассматривает возможность отказывать в финансировании проектов, в которых используется оборудование Huawei.

В 2023 году Financial Times рассказал о планах Евросоюза ввести запрет на использование продукции китайских компаний для построения сетей связи 5G. Это связывали с тем, что рекомендации 2020 года по отказу от поставщиков с высоким уровнем риска выполнили лишь треть стран — участниц ЕС.

В августе 2018 года президент Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование оборудования Huawei и ZTE государственными органами. В ноябре 2022 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила продажу и импорт нового оборудования Huawei и ZTE. Причиной назван риск для национальной безопасности: американские власти подозревают компании в связях с госорганами Китая и риске использования их оборудования для шпионажа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Евросоюз Еврокомиссия запрет Китай

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Китайских хакеров заподозрили в атаке на юридические и технокомпании США
Политика
В ЕС конфисковали рекордную партию китайских товаров на €250 млн
Общество
Вашингтон выразил недовольство Испанией из-за контракта с Huawei
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Исламабаде террорист подорвал себя у здания суда Политика, 12:21
Кремль заявил об отсутствии обсуждения с США проблемы ядерных испытаний Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Хабаровском крае предложили электроизгороди для защиты от хищников Общество, 12:20
Олимпийский чемпион Устюгов рассказал о пропаже его необычных лыж Спорт, 12:18
Правкомиссия одобрила повышение штрафов за экономические преступления Экономика, 12:16
Аналитики оценили рост цен на новостройки Москвы в октябре Недвижимость, 12:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Дэвид Салэй получил Букеровскую премию за роман «Плоть» Общество, 12:14
«Новые воротнички»: почему компании начали ценить кандидатов без диплома Образование, 12:09
«Ростех» ответил на сообщения об уменьшении дальности полета МС-21 Общество, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
В cенате США представили новую версию билля о структуре крипторынка Крипто, 12:00
РБК представил новый рейтинг российских работодателей Бизнес, 12:00
Жительнице Приамурья приписали долг за воду в 11,5 млн рублей из-за сбоя Общество, 11:58