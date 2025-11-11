Bloomberg узнал о проработке запрета оборудования Huawei и ZTE в Европе

Фото: Yves Herman / REUTERS

Еврокомиссия изучает возможность запретить странам Евросоюза использовать технологии китайских компаний Huawei и ZTE на своих телекоммуникационных сетях. Об этом Bloomberg рассказали несколько источников, знакомых с вопросом.

Как сообщили собеседники агентства, вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен хочет юридически закрепить запрет использовать на сетях оборудование от поставщиков с высоким уровнем риска. Еврокомиссия дала такую рекомендацию странам-членам в 2020 году.

Вопросы инфраструктуры стран — членов Евросоюза находятся в ведении национальных правительств. Однако если требование Еврокомиссии станет юридически обязательным, ЕС сможет наложить на страну денежный штраф или прибегнуть к другим инструментам, чтобы обязать государство соблюдать правило.

Как отмечает Bloomberg, Евросоюз все больше обращает внимание на риски, связанные с использованием оборудования китайских компаний, из-за ослабевания торговых и политических отношений с Пекином. В ЕС опасаются, что передача контроля над телекоммуникационными сетями корпорациям, тесно связанным с китайским правительством, угрожает интересам национальной безопасности.

По данным источников, Еврокомиссия также хочет убедить страны, не входящие в Евросоюз, отказаться от использования китайских технологий. В частности, ЕК рассматривает возможность отказывать в финансировании проектов, в которых используется оборудование Huawei.

В 2023 году Financial Times рассказал о планах Евросоюза ввести запрет на использование продукции китайских компаний для построения сетей связи 5G. Это связывали с тем, что рекомендации 2020 года по отказу от поставщиков с высоким уровнем риска выполнили лишь треть стран — участниц ЕС.

В августе 2018 года президент Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование оборудования Huawei и ZTE государственными органами. В ноябре 2022 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила продажу и импорт нового оборудования Huawei и ZTE. Причиной назван риск для национальной безопасности: американские власти подозревают компании в связях с госорганами Китая и риске использования их оборудования для шпионажа.