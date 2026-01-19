На Земле спрогнозировали магнитные бури из-за мощной вспышки на Солнце
Сильные магнитные бури на Земле могут начаться после вспышки на Солнце, она произошла вечером 18 января. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
Ученые пояснили, что вспышка достигла максимума 18 января в 21:09 по Москве. Это первая вспышка высшего уровня в 2026 году.
«Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю», — говорится в сообщении.
Астрономы считают, что выброс может добраться до Земли во вторник и может породить магнитные бури уровня G3-G4 (сильные и очень сильные) и полярные сияния на широте 50 градусов.
По словам специалистов, взрыв охватил всю центральную область Солнца размером около 450 тыс. км (35 раз больше диаметра Земли). Вспышка привела к полному или частичному разрушению сразу двух крупных протуберанцев, которые в течение последних дней были видны на Солнце правее и выше эпицентра взрыва.
