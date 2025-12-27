Стендап-комику Останину утвердили обвинение по двум статьям

Артемий Останин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Он обвиняется по двум статьям: о публичных действиях, выражающих неуважение к обществу и оскорбляющих чувства верующих (ч. 1 ст. 148 УК), предусматривает лишение свободы на срок до года), а также о возбуждении ненависти и унижение человеческого достоинства с угрозой насилия (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК, до шести лет лишения свободы).

Следствие установило, что 7 марта 2025 года в одном из развлекательных заведений на Садовой-Черногрязской улице в Москве Останин выступил со стендап-программой, содержащей, по версии обвинения, высказывания, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Видеозапись этого выступления позднее была размещена в интернете.

По данным следствия, комик не позднее 15 марта на одном из выступлений оскорбил человека, пострадавшего во время боев. Останин пошутил про человека без ног, который «подорвался на мине». Сам комик уточнял, что речь шла не об участнике военной операции, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». В выступлении нет ни слова про военную операцию, сказал Останин.

Останина задержали в Белоруссии в марте. Его доставили в Москву и отправили под арест. Позже арест несколько раз продлевали. Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.