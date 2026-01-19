 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Офис разработчика GTA VI в Шотландии оцепили после сообщений о взрыве

Фото: Thomas Ortega / Shutterstock
Фото: Thomas Ortega / Shutterstock

Офис студии Rockstar North в Эдинбурге оцепили экстренные службы, сообщает Scottish Daily Express. По данным The Express Tribune, в полицию поступили сообщения о взрыве. Вход в здание на Холируд-роуд, где находится студия, перекрыли полиция и пожарные.

Вызов поступил в службу пожарной охраны Шотландии в 5:02 (8:02 мск), на место происшествия были направлены три машины и спецтехника. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным пожарной службы, экипажи покинули место происшествия в 9:21 (12:21 мск).

Обстоятельства инцидента не раскрываются. По данным источников, взрыв, если он был, мог произойти в котельной внутри здания. Официальных подтверждений от властей на момент публикации не поступало. Компания Rockstar Games также не комментировала случившееся. Полиция проводит проверку.

Rockstar North — разработчик игр Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.

Разработчик GTA VI уволил более 30 человек за утечку данных об игре
Технологии и медиа
Фото:Girts Ragelis / Shutterstock

В ноябре Bloomberg сообщил, что более 30 сотрудников компании были уволены за обсуждение GTA VI в групповом чате. Профсоюз независимых работников Великобритании назвал это давлением на активистов, в Rockstar заявили, что увольнения связаны с «грубым нарушением дисциплины».

Выход игры GTA VI перенесли на 19 ноября 2026 года. Разработчик отметил, что дополнительные месяцы позволят довести проект до ожидаемого уровня качества. Ранее релиз переносили с осени 2025 на май 2026 года.

Плугина Ирина
Шотландия Эдинбург GTA взрыв
