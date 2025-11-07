 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Релиз GTA VI перенесли на фоне увольнений из-за утечки данных

Выход игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) перенесли на 19 ноября 2026 года, следует из пресс-релиза компании Rockstar Games.

«Приносим извинения за то, что пришлось отложить и без того долгое ожидание, однако эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете и заслуживаете», — говорится в сообщении компании-разработчика.

Как пишет CBNC, акции издателя Take-Two, владеющего Rockstar, упали на 10% на фоне сообщения разработчика о переносе игры на ноябрь.

Это не первый перенос релиза GTA VI. Так, ранее игру перенесли с осени 2025 года на май 2026-го. При этом игровой инсайдер и автор блога InsiderGamingIG Том Хендерсон заявил о возможном переносе релиза игры на октябрь 2026 года. Так разработчик, по его словам, сможет получить больше прибыли на старте из-за относительной близости праздников.

Разработчик GTA VI уволил более 30 человек за утечку данных об игре
Технологии и медиа
Фото:Girts Ragelis / Shutterstock

Пресс-релиз о переносе выхода игры на ноябрь появился на фоне сообщения Bloomberg об увольнении более 30 сотрудников за то, что они обсуждали разработку GTA VI в групповом чате, в котором присутствовали не только сотрудники компании.

После увольнения ряда сотрудников Rockstar Games профсоюз независимых работников Великобритании заявил, что это целенаправленная акция против профсоюзных активистов, участвовавших в закрытом чате. В Rockstar парировали, что увольнения связаны исключительно с «грубыми нарушениями дисциплины», а не с профсоюзной деятельностью.

Ранее, в 2024 году, Rockstar уже вызывала критику профсоюза, потребовав от сотрудников присутствовать в офисе пять дней в неделю, что профсоюз назвал «безрассудным» шагом. Это произошло на фоне ужесточения внутренней политики компании после масштабной утечки данных по GTA VI в 2022 году.

Авторы
Теги
Егор Алимов
GTA Rockstar Games релиз перенос
