 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Разработчик GTA VI уволил более 30 человек за утечку данных об игре

Rockstar Games уволила более 30 сотрудников за обсуждение GTA VI в интернет-чате
Разработчик GTA VI уволил более 30 сотрудников за то, что они обсуждали детали игры в закрытом чате в Discord, пишет Bloomberg. В профсоюзе работников игровой индустрии сочли это дискриминацией. Выход игры перенесен на май 2026-го
Фото: Girts Ragelis / Shutterstock
Фото: Girts Ragelis / Shutterstock

Rockstar Games уволила более 30 сотрудников за то, что они обсуждали разработку игры Grand Theft Auto (GTA) VI в групповом чате, где были не только сотрудники компании, сообщает Bloomberg.

«На прошлой неделе мы приняли меры в отношении небольшой группы лиц, которые, как было установлено, распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию на публичном форуме, что является нарушением политики нашей компании», — заявил представитель компании

При этом отмечается, что уволенные сотрудники входили в профсоюз независимых работников Великобритании. Там назвали увольнения «одним из самых вопиющих и безжалостных актов борьбы с профсоюзами в истории игровой индустрии». Там уточнили, что обсуждение велось в закрытом профсоюзном чате в Discord, а единственными посторонними участниками чата были местные активисты. «Руководство показывает, что его не волнуют задержки с выходом GTA VI, и что оно отдает приоритет борьбе с профсоюзами, нацелившись на тех самых людей, которые создают игру», — считают в профсоюзе.

В Rockstar ответили, что ситуация не связана с правом людей вступать в профсоюзы или участвовать в профсоюзной деятельности. В компании связали случившееся с «грубыми нарушениями дисциплины».

Аналитики предрекли GTA VI выручку больше, чем у самых кассовых фильмов
Технологии и медиа
Фото:Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Rockstar в 2022 году приняла дополнительные меры предосторожности после масштабной утечки, в результате которой были опубликованы десятки видеороликов с незаконченными кадрами из GTA VI. В начале 2024 года компания попросила своих сотрудников перейти на посещение офиса пять дней в неделю, отчасти из соображений безопасности. Тогда профсоюз назвал это «безрассудным» шагом.

Релиз GTA VI был перенесен с осени 2025 года на май 2026-го. При этом игровой инсайдер и автор блога InsiderGamingIG Том Хендерсон заявил о возможном переносе релиза игры на октябрь 2026 года. Так разработчик, по его словам, сможет получить больше прибыли на старте из-за относительной близости праздников.

Также стало известно, что в новой части GTA VI главным персонажем впервые будет женщина. До этого главными действующими лицами компьютерной игры были персонажи исключительно мужского пола. Rockstar решил переосмыслить игру и ввести в сюжет главную героиню. Известно, что она будет латиноамериканкой. Разработчики создали ее, вдохновившись историей грабителей Бонни и Клайда.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Валерия Доброва
видеоигры увольнения GTA профсоюзы
Материалы по теме
Rockstar Games перенесла выход новой GTA
Технологии и медиа
Аналитики предрекли GTA VI выручку больше, чем у самых кассовых фильмов
Технологии и медиа
Полиция Душанбе предупредила о запрете GTA и Counter-Strike
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
«Фонд реновации» возглавил рейтинг по вводу жилья в России Недвижимость, 15:06
Полковника и майора лишили званий и отправили в колонию за взятки Политика, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества Бизнес, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика Спорт, 14:50
Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной Технологии и медиа, 14:48
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми Общество, 14:47
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра Политика, 14:44
Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию Политика, 14:42
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии Политика, 14:34
В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ Спорт, 14:34