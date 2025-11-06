Разработчик GTA VI уволил более 30 человек за утечку данных об игре

Разработчик GTA VI уволил более 30 сотрудников за то, что они обсуждали детали игры в закрытом чате в Discord, пишет Bloomberg. В профсоюзе работников игровой индустрии сочли это дискриминацией. Выход игры перенесен на май 2026-го

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock

Rockstar Games уволила более 30 сотрудников за то, что они обсуждали разработку игры Grand Theft Auto (GTA) VI в групповом чате, где были не только сотрудники компании, сообщает Bloomberg.

«На прошлой неделе мы приняли меры в отношении небольшой группы лиц, которые, как было установлено, распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию на публичном форуме, что является нарушением политики нашей компании», — заявил представитель компании

При этом отмечается, что уволенные сотрудники входили в профсоюз независимых работников Великобритании. Там назвали увольнения «одним из самых вопиющих и безжалостных актов борьбы с профсоюзами в истории игровой индустрии». Там уточнили, что обсуждение велось в закрытом профсоюзном чате в Discord, а единственными посторонними участниками чата были местные активисты. «Руководство показывает, что его не волнуют задержки с выходом GTA VI, и что оно отдает приоритет борьбе с профсоюзами, нацелившись на тех самых людей, которые создают игру», — считают в профсоюзе.

В Rockstar ответили, что ситуация не связана с правом людей вступать в профсоюзы или участвовать в профсоюзной деятельности. В компании связали случившееся с «грубыми нарушениями дисциплины».

Rockstar в 2022 году приняла дополнительные меры предосторожности после масштабной утечки, в результате которой были опубликованы десятки видеороликов с незаконченными кадрами из GTA VI. В начале 2024 года компания попросила своих сотрудников перейти на посещение офиса пять дней в неделю, отчасти из соображений безопасности. Тогда профсоюз назвал это «безрассудным» шагом.

Релиз GTA VI был перенесен с осени 2025 года на май 2026-го. При этом игровой инсайдер и автор блога InsiderGamingIG Том Хендерсон заявил о возможном переносе релиза игры на октябрь 2026 года. Так разработчик, по его словам, сможет получить больше прибыли на старте из-за относительной близости праздников.

Также стало известно, что в новой части GTA VI главным персонажем впервые будет женщина. До этого главными действующими лицами компьютерной игры были персонажи исключительно мужского пола. Rockstar решил переосмыслить игру и ввести в сюжет главную героиню. Известно, что она будет латиноамериканкой. Разработчики создали ее, вдохновившись историей грабителей Бонни и Клайда.