Кулеба призвал украинцев помочь бизнесу, посетив кафе или ресторан

Фото: Алина Смутко / Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне длительных отключений света призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Таким образом, по мысли Кулебы, украинцы могли бы поддержать отечественный бизнес.

«Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кафе, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, купите что-нибудь в небольшом магазине или хотя бы сделайте заказ онлайн», — написал Кулеба.

Он закончил свой пост призывом поддержать малый и средний бизнес Украины, которому «сейчас тяжелее всего».

Массовые отключения света на Украине начались 10 октября. В этот день Министерство энергетики сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре страны.

19 января гендиректор компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко написал в социальных сетях о том, что отключения света в условиях кризиса могут продолжаться до 16 часов.

Первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил режим чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Одной из самых тяжелых он назвал ситуацию в Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.