 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Посланнику Трампа отменили приглашение на гренландскую гонку на упряжках

Спецпосланника Трампа отстранили от участия в гонке на упряжках в Гренландии
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Джефф&nbsp;Лэндри
Джефф Лэндри (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Спецпосланнику президента США Джеффу Лэндри отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках. Об этом заявила пресс-служба Федерации ездовых собак Гренландии (KNQK) на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

Как уточнили в федерации, приглашение для губернатора Луизианы было в одностороннем порядке отозвано туристической компанией, которая ранее направила его.

13 января пресс-служба сообщила, что спецпосланнику президента США без ведома KNQK направили приглашение на участие в гонках на упряжках. Она также заявила, что совет KNQK считает «неприемлемым внешнее политическое давление», поэтому участие иностранных политических игроков в гонке «совершенно неуместно».

Трамп объявил о введении пошлины 10% против восьми стран из-за Гренландии
Политика
Фото:Holger Weitzel / imagebroker.com / Global Look Press

22 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. По мнению американского президента, Лэндри будет решительно продвигать интересы США ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира».

После прихода к власти в январе 2025 года Трамп не раз заявлял, что намерен присоединить к США Гренландию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Гренландия Дональд Трамп гонки
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Два нидерландских офицера покидают Гренландию
Политика
Песков назвал «беспокойной» информацию о событиях вокруг Гренландии
Политика
Эксперты назвали риски для НАТО и ЕС из-за угроз Трампа Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Американские войска покинули всю территорию Ирака, кроме Курдистана Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Объем экспорта Китая достиг рекордной с 1997 года доли в росте ВВП Экономика, 16:14
Минфин оценил расходы бюджета в прошлом году Экономика, 16:11
Джокович победил в первом круге Australian Open Спорт, 16:06
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика Экономика, 16:04
Суд арестовал начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре Общество, 15:54
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Трамп встретится с мировыми лидерами в Давосе Политика, 15:50
Стармер допустил недопонимание Трампом цели отправки военных в Гренландию Политика, 15:49
Прокуратура назвала причину выкатывания с полосы самолета в Махачкале Общество, 15:36
Кулеба призвал украинцев помочь бизнесу, посетив кафе или ресторан Политика, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Reuters узнал о предложении ЦБ Индии связать цифровые валюты БРИКС Экономика, 15:27
Датские военные прибудут в Гренландию Политика, 15:26