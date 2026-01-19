Посланнику Трампа отменили приглашение на гренландскую гонку на упряжках
Спецпосланнику президента США Джеффу Лэндри отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках. Об этом заявила пресс-служба Федерации ездовых собак Гренландии (KNQK) на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).
Как уточнили в федерации, приглашение для губернатора Луизианы было в одностороннем порядке отозвано туристической компанией, которая ранее направила его.
13 января пресс-служба сообщила, что спецпосланнику президента США без ведома KNQK направили приглашение на участие в гонках на упряжках. Она также заявила, что совет KNQK считает «неприемлемым внешнее политическое давление», поэтому участие иностранных политических игроков в гонке «совершенно неуместно».
22 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. По мнению американского президента, Лэндри будет решительно продвигать интересы США ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира».
После прихода к власти в январе 2025 года Трамп не раз заявлял, что намерен присоединить к США Гренландию.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко