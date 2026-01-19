Посланнику Трампа отменили приглашение на гренландскую гонку на упряжках

Спецпосланника Трампа отстранили от участия в гонке на упряжках в Гренландии

Джефф Лэндри (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Спецпосланнику президента США Джеффу Лэндри отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках. Об этом заявила пресс-служба Федерации ездовых собак Гренландии (KNQK) на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

Как уточнили в федерации, приглашение для губернатора Луизианы было в одностороннем порядке отозвано туристической компанией, которая ранее направила его.

13 января пресс-служба сообщила, что спецпосланнику президента США без ведома KNQK направили приглашение на участие в гонках на упряжках. Она также заявила, что совет KNQK считает «неприемлемым внешнее политическое давление», поэтому участие иностранных политических игроков в гонке «совершенно неуместно».

22 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. По мнению американского президента, Лэндри будет решительно продвигать интересы США ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира».

После прихода к власти в январе 2025 года Трамп не раз заявлял, что намерен присоединить к США Гренландию.