Песков сообщил, что Путин традиционно окунулся в крещенскую купель

Владимир Путин традиционно принимает участие в обрядах, связанных с праздником Крещения Господня, включая окунание в купель. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Участие в обряде для президента — ежегодная практика, отметил Песков.

На вопрос о том, как в Кремле относятся к окунанию других политиков, пресс-секретарь президента отметил, что это личное дело каждого.

«Крещение для него [Владимира Путина], как и, собственно, для всех православных, которые работают в Кремле, это большой праздник. <…> Есть те, кто не соблюдает [традицию], но это таинство и персональный вопрос», — заключил Песков.