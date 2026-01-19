 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков сообщил, что Путин традиционно окунулся в крещенскую купель

Владимир Путин традиционно принимает участие в обрядах, связанных с праздником Крещения Господня, включая окунание в купель. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Тысячи россиян окунулись в прорубь на Крещение. Видео
Общество

Участие в обряде для президента — ежегодная практика, отметил Песков.

На вопрос о том, как в Кремле относятся к окунанию других политиков, пресс-секретарь президента отметил, что это личное дело каждого.

«Крещение для него [Владимира Путина], как и, собственно, для всех православных, которые работают в Кремле, это большой праздник. <…> Есть те, кто не соблюдает [традицию], но это таинство и персональный вопрос», — заключил Песков.

Антонина Сергеева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Россия Крещение Владимир Путин Дмитрий Песков
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
