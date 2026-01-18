Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Калининградом

Трое человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в районе поселка Холмогоровка в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, авария произошла 16 января в 22:10 (23:10 мск) на автодороге «Романово — Калининград». Водитель легкового Hyundai, поворачивая налево, не уступил дорогу рейсовому автобусу. В результате два транспортных средства столкнулись.

Травмы получили водитель Hyundai 1982 года рождения, а также два пассажира автомобиля. Их доставили в больницу. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

До этого 17 января в Великом Новгороде автобус с тремя пассажирами врезался в двухэтажное жилое здание. Водителю 1966 года рождения потребовалась госпитализация, пассажиры за медицинской помощью не обращались. Дом, в который въехал автобус, не получил повреждений.