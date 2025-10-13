Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте
Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщили в РБК столичном департаменте здравоохранения.
Авария произошла в районе дома 26. Как уточнили в московском минздраве, среди пострадавших один ребенок. Двоих взрослых доставили в ГКБ им. Пирогова, еще одного — в ММНКЦ им. Боткина.
«На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии», — добавили в ведомстве.
По предварительным данным прокуратуры ЗАО Москвы, виновником аварии стал водитель BMW, который выехал на встречную, где столкнулся с еще тремя транспортными средствами. Ведомство взяло под контроль установление обстоятельств произошедшего.
После аварии движение по направлению в область было затруднено. По данным дептранса столицы, к 15:17 мск оно было восстановлено.
