Военная операция на Украине⁠,
0

В Иркутской области задержали предполагаемого поджигателя подстанции

Сюжет
Военная операция на Украине

В Иркутской области задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в поджоге трансформаторной подстанции в микрорайоне Юбилейный, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сообщение о возгорании трансформаторной подстанции в микрорайоне Юбилейный поступило в дежурную часть полиции. В результате инцидента были обесточены 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа,

По версии следствия, поджог задержанный совершил по указанию телефонных мошенников. Волк уточнила, что подозреваемый вел видеосъемку своих действий. Следователи возбудили дело по ч. 2 чт. 205 Уголовного кодекса (террористический акт). Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Мужчину арестовали.

Подростка обвинили в теракте за поджог на железной дороге в Подмосковье
Политика
Фото:СК России

Тремя днями ранее в Ростовской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и государственной измене был задержан 20‑летний мужчина.

По версии ФСБ, молодой человек через Telegram связался с представителем СБУ, согласился на конфиденциальное сотрудничество и за вознаграждение поджег термошкаф базовой станции сотовой связи. Фигуранта заключили под стражу.

