«Яндекс Карты» добавили возможность делиться локацией в реальном времени

В «Яндекс Картах» появилась возможность делиться геолокацией в реальном времени

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В сервисе «Яндекс Карты» появилась возможность делиться геопозицией в режиме реального времени. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Сценарий, когда можно делиться своим местоположением, уже знаком рынку. В Картах мы сделали его максимально простым и интуитивно понятным. <...> Мы уверены, что функция поможет пользователям проще находить друг друга на уже знакомой карте и в городе», — отметил руководитель команды Поиска и выбора мест в Яндекс Картах Антон Лямин.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю нужно нажать на точку, где он находится, после чего сервис автоматически предложит поделиться локацией. Кроме того, свое местоположение можно отправить через раздел «Геопозиция» или сделав скриншот участка карты.

Пользователь сам выбирает, на какой срок делиться геолокацией. Закончить трансляцию можно в разделе «Геопозиция» в профиле или нажав на свое местоположение на карте. Новая функция доступна авторизованным пользователям в приложении «Яндекс Карт» на iOS и Android.