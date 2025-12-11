В «Яндекс Картах» запустили ИИ-чат для всех пользователей

Фото: Андрей Любимов / РБК

В навигационном сервисе «Яндекс Карты» запустили для всех пользователей ИИ-чат на базе Alice AI. Об этом говорится в сообщении компании (есть у РБК).

Эта функция позволяет пользователям формировать подборки мест, планировать прогулки и поездки, а также решать комплексные навигационные задачи. Инструмент доступен всем пользователям через кнопку «Спросить AI» под поисковой строкой.

Фото: пресс-служба Яндекс

ИИ анализирует запрос, данные о локациях, описания организаций и отзывы, предлагая персонализированные подборки и объясняя, почему выбраны те или иные варианты. Он может планировать маршруты по району, рекомендовать места по настроению или решать более сложные задачи — подобрать удобную точку встречи или сформировать план дня.

Пользователь может продолжить диалог с ассистентом, уточняя район, формат отдыха или другие параметры, — ИИ обновит рекомендации в реальном времени. Из чата можно перейти к карточке организации, посмотреть фотографии, изучить отзывы и построить маршрут.

В дальнейшем компания «Яндекс» планирует расширить функциональность помощника, добавив возможность бронирования столиков в ресторанах и записи к парикмахеру прямо через «Карты».

Аудитория ИИ-ассистента «Алиса» у «Яндекса» выросла с 40 млн до 65 млн пользователей в месяц с сентября по декабрь 2025 года, сообщал ранее Радио РБК руководитель бизнес-группы поисковых сервисов и ИИ компании Дмитрий Масюк. По его словам, ежедневно чат с «Алисой AI» открывают около 4,5 млн человек. В компании связывают рост с внедрением новых моделей, функций и усилением универсальности ассистента.

По данным компании, изменилось и поведение аудитории: помощник все чаще используется не только для решения задач, но и как инструмент эмоциональной поддержки. Пользователи нередко делятся с ИИ тем, что не готовы обсуждать даже с близкими.