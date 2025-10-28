 Перейти к основному контенту
Минздрав введет обязательное неинвазивное тестирование для беременных

Минздрав подготовил новый порядок оказания помощи беременным и родившим женщинам. Согласно документу, вводится неинвазивное пренатальное тестирование для всех беременных, а также посещение ими медицинского психолога

Минздрав России в проекте нового порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» вводит проведение неинвазивного пренатального тестирования. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) — это метод ранней диагностики возможных хромосомных аномалий у плода. Он основан на анализе фрагментов ДНК плода, циркулирующих в крови беременной женщины.

В проекте вводится обязательное посещение медицинского психолога не менее двух раз при беременности, а также требование использования протокола сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода. Помимо этого предусмотрена возможность патронажа на дому в послеродовом периоде, в том числе мобильными медицинскими бригадами.

В Минздраве добавили, что в проекте порядка изменены стандарты оснащения женских консультаций, перинатальных центров, родильных домов и отделений. «Устаревшие позиции заменены на современное оборудование, акушерские стационары дополнены медицинскими изделиями, позволяющими обеспечить дистанционное централизованное наблюдение за состоянием плода и матери, оценку свертывающей системы крови у постели больного; в женских консультациях в стандарт оснащения включены гинекологические кресла, адаптированные для маломобильных граждан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Минздрав разработал порядок назначения БАДов пациентам
Общество

Кроме того, расширены задачи по консультированию женщин и желающих иметь детей семей. Им будут оказываться консультации по вопросам репродуктивного здоровья и грудного вскармливания.

Проект вводит понятие «критические акушерские состояния», при которых необходимо обеспечить мониторинг состояния пациентки со стороны профильного национального медицинского исследовательского центра. Также добавлен третий этап проведения дородовой диагностики пороков развития плода.

Помимо этого в документе регламентированы сроки постановки беременных на учет. Сейчас они не установлены — есть только рекомендация поставить беременную на учет до 12-й недели.

«Принятие нового порядка позволит повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и семьям, желающим иметь детей, способствовать укреплению репродуктивного потенциала», — заявили в ведомстве.

Ранее Минздрав изменил возраст профилактических осмотров детей у невролога и стоматолога, а также ввел более раннюю оценку репродуктивного здоровья.

Согласно новым правилам, аудиологический скрининг новорожденных проводят в течение первого года жизни ребенка. Скрининг на риск нарушений психического развития проводится дополнительно в полтора года — с помощью анкетирования родителей. Для детей из групп риска в возрасте шести и десяти лет ввели исследование уровня холестерина в крови (с помощью тест-полосок).

