Размер пособия по беременности и родам превысит 950 тыс. руб. в 2026 году

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955 тыс. руб. в 2026 году. Об этом ТАСС рассказал глава Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков.

Как напомнил глава СФР, в 2023 году максимальный размер пособия составлял 383 178 руб., в 2024-м — 565 562 руб., а в 2025 году достиг 794 355 руб.

«Таким образом, за три года, с 2023 по 2026 год, максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза», — заключил он.

По словам Чиркова, размеры пособий смогли увеличить благодаря преобразованиям в системе социального страхования — объединению Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, а также введению единого тарифа и единой облагаемой базы страховых взносов.

Социальный фонд России (Фонд пенсионного и социального страхования) учрежден в 2023 году в результате реорганизации Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда социального страхования. Создан для осуществления пенсионного и социального обеспечения, обязательного пенсионного и социального страхования, а также для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Глава СФР добавил, что женщине достаточно иметь два календарных года официального трудового стажа, предшествующих году выхода в декретный отпуск, чтобы размер пособия рассчитали в соответствии с ее полным средним заработком.

Об увеличении максимальной суммы пособия по беременности и родам в 2026 году стало известно в начале октября из материалов к проекту бюджета СФР. Согласно документу, в 2027-м предельный размер пособия составит 1 млн 100 тыс. 437 руб., а в 2028 году — 1 млн 188 тыс. 465 руб.