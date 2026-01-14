В Таиланде 22 человека погибли при падении крана на пассажирский поезд
В Таиланде при сходе пассажирского поезда с рельсов после падения на него строительного крана погибли по меньшей мере 22 человека, 55 получили ранения, сообщает Khaosod. Также о 22 погибших пишет The Taiger со ссылкой на спасательные службы.
По данным местных властей, авария произошла 14 января в районе Сикхио провинции Накхон Ратчасима (Корат) на северо-востоке страны.
Предварительно, кран, использовавшийся при строительстве линии высокоскоростного железнодорожного моста, упал в момент прохождения пассажирского поезда, следовавшего из Бангкока в провинцию Убонратчатани. Трос крана зацепился за локомотив, после чего поезд сошел с рельсов. Повреждения получили второй и третий вагоны.
В поезде находились около 190 пассажиров, часть людей оказалась зажата в вагонах. Спасатели эвакуировали пострадавших, в том числе ребенка, доставленного в больницу.
Как сообщили очевидцы, перед аварией они услышали звук падения крана на крышу поезда, после чего состав резко затормозил и сошел с путей.
По данным Bangkok Post, строительство железнодорожного моста, в районе которого произошел инцидент, предназначено для участка Бангкок — Накхон Ратчасима Тайско-китайской высокоскоростной железной дороги.
