Стрела крана упала на рабочего на юго-западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

На юго-западе Москвы на территории строительного объекта произошло падение стрелы базового крана, погиб 40-летний рабочий. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Большой Юшуньской улице. «Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова», — говорится в сообщении ведомства.

«Следователи выехали на место», — уточнили РБК в столичном управлении СК.