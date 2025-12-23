 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Стрела крана упала на рабочего на юго-западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы
На юго-западе Москвы на территории строительного объекта произошло падение стрелы базового крана, погиб 40-летний рабочий. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Большой Юшуньской улице. «Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова», — говорится в сообщении ведомства.

«Следователи выехали на место», — уточнили РБК в столичном управлении СК.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Москва несчастный случай прокуратура Следственный комитет
