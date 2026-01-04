Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области

Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении одного грузовика и пяти легковых автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на федеральной автодороге М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос. По предварительным данным полиции, в 8:06 мск водитель Mercedes-Benz 1988 года рождения допустил столкновение с автомобилем Audi, двигавшимся по встречной полосе. От столкновения Audi въехала в две машины Renault и Lada.

Движение по трассе перекрыли. На место происшествия выехали 32 сотрудника ГАИ, Следственного комитета и других служб, а также 13 единиц техники. От МЧС для ликвидации последствий ДТП отправили 13 спасателей и четыре единицы техники.

Полиция начала устанавливать обстоятельства происшествия. Проверку по факту ДТП начала прокуратура Ростовской области