Для уборки снега в Москве привлекли 31 тыс. сотрудников городских служб

Для борьбы с последствиями снегопада власти столицы задействовали автовышки и тягачи, убирать снег вышли сотрудники «Мосгаза», «Мослифта», «Моссвета» и пожарные

В уборке снега после исторически рекордного снегопада в Москве были задействованы более 31 тыс. сотрудников инженерных компаний Комплекса городского хозяйства Москвы, сообщили РБК в Департаменте ЖКХ столицы. Это работники «Мосводоканала», «Мосгаза», «Москоллектора», «Мослифта», «Объединенной энергетической компании», «Экотехпрома», «МОЭК», «Россети Московский регион», «Мосводостока», «Моссвета», а также Департамента капитального ремонта Москвы, Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Помимо этого, в ликвидации последствий снегопада приняли участие сотрудники коммерческих предприятий, социальных учреждений, студенты средних и высших учебных заведений и другие неравнодушные горожане, отметили в мэрии. Было развернуто более 50 мобильных пунктов обогрева и питания, а также обеспечен полный комплект необходимого инвентаря для всех сотрудников, заявили в департаменте.

Для уборки снега была задействована дорожная и тротуарная уборочная техники, погрузчики, самосвалы, роторные машины, а также автовышки и другая спецтехника, сообщили РБК в Департаменте ЖКХ Москвы. Для работ на тротуарах и в стесненных условиях дополнительно использовались средства малой механизации.

«Особое внимание уделялось безопасности: на сложных участках, включая МКАД и ТТК, дежурили 112 специализированных тягачей и 10 автокранов для помощи автомобилистам», — добавили в департаменте.

Роторную переброску снега, которая использовалась на улицах Москвы, там назвали ключевой технологией, так как она позволяет оперативно перемещать свежевыпавший снег с дорог на свободные территории или сразу в кузов самосвала. В пресс-службе департамента ЖКХ отметили, что во время снегопада использовалось новое технологическое решение — электрическую коммунальную технику российского производства: «Эти машины, оснащенные фронтальными щетками и распределителями противогололедных материалов, используются для уборки тротуаров и пешеходных зон».

Практика привлечения учреждений, которые входят в Комплекс городского хозяйства Москвы, в обильные снегопады уже стала системной, говорит замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Это организации, которые входят в единую систему и в критических ситуациях они друг друга страхуют. На уборку снега, кстати, выходит не только Комплекс городского хозяйства, но и работники управ и префектур, а также активисты», — добавила депутат.

В Москве существует регламент уборки дворов. В первую очередь должны быть очищены тротуары и приподъездные выходы, проезжая часть, парковки. Также должны быть почищены крыши, вывезен снег. Машины жителей дворники откапывать не должны и не имеют права, поскольку они являются частной собственностью.

Столица хорошо справилась с ликвидацией последствий снегопада, в этом сыграли роль объективные и субъективные факторы, считает депутат Светлана Разворотнева. «Снегопад пришелся на нерабочие дни, работать было объективно проще, дороги были свободнее. Многие разъехались на праздники. Кроме того, Москва предприняла титанические усилия для того, чтобы заполнить штаты дворников, им повысили зарплаты, пригласили мигрантов из дальнего зарубежья вместо тех из ближнего зарубежья, кто уехал», — пояснила депутат. По ее словам, сейчас в коммунальном хозяйстве работают, например, индусы и кубинцы.

«Третье — это какой-то, можно сказать, народный энтузиазм, который жители проявили в период этих снегопадов. Это были массовые явления по Москве, когда жители брали в руки лопаты и шли вместе с коммунальщиками очищать дворы от снега, — сказала Разворотнева. — Где-то это движение шло снизу, из домовых чатов, где-то, я знаю, управы помогали это организовывать». Она уверена, что здесь свою роль опять же сыграли выходные дни: «Одно дело, когда люди пробираются по сугробам на работу. А здесь все уже посидели дома, отдохнули, на улице чистый снежок, почему бы не выйти размяться».