Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество
0

На севере Китая на заводе по производству стальных листов произошел взрыв

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В городе Баотоу на севере Китая на заводе по производству стальных листов произошел мощный взрыв, сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на городское управление по ЧС.

Авария произошла около 15:00 (10:00 по мск) на листопрокатном заводе, принадлежащем компании Baogang United Steel. Предприятие находится в западной части города Баотоу. Как пишет агентство, взрыв был настолько мощным, что вызвал толчки в ближайших районах города.

По информации издания, пять человек пропали без вести. Спасатели работают на месте взрыва. Специалисты устанавливают причину аварии.

В июне 2025 года в китайской провинции Хунань на фабрике фейерверков произошел взрыв. Трагедия произошла во время погрузки взрывчатки и привела к обрушению части завода. В результате часть сотрудников оказались под завалами: девять человек погибли и 26 получили ранения.

Анастасия Карева
Китай заводы взрыв
