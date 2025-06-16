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В Китае на фабрике фейерверков произошел взрыв. Видео

Появились видеокадры взрыва на фабрике фейерверков в Китае

В Китае на фабрике фейерверков произошел взрыв. Видео
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В китайской провинции Хунань на фабрике фейерверков произошел взрыв, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Инцидент случился в городе Линли на юге Китая. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел во время погрузки взрывчатки и привел к обрушению части завода. В результате часть сотрудников оказалась под завалами: одному из них удалось выбраться, еще одного ищут спасатели.

Очевидцам удалось заснять происшествие: на кадрах видно, как дым поднимается над деревней Шаньчжоу, после чего раздается громкий взрыв.

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Фото:mia.gov.am

В мае в Китае, на химическом заводе в провинции Шаньдун на востоке страны, произошел взрыв. Очевидцы сообщили тогда, что из-за взрыва во многих домах лопнули стекла. Завод, где случился инцидент, принадлежит компании Shandong Youdao Chemical, крупнейшему в мире производителю пестицида хлорпирифоса. Компания выпускает около 11 тыс. т этого вещества в год.

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Полина Дуганова
Китай взрыв взрыв на фабрике фейерверки
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