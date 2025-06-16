В Китае на фабрике фейерверков произошел взрыв. Видео

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В китайской провинции Хунань на фабрике фейерверков произошел взрыв, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Инцидент случился в городе Линли на юге Китая. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел во время погрузки взрывчатки и привел к обрушению части завода. В результате часть сотрудников оказалась под завалами: одному из них удалось выбраться, еще одного ищут спасатели.



Очевидцам удалось заснять происшествие: на кадрах видно, как дым поднимается над деревней Шаньчжоу, после чего раздается громкий взрыв.

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