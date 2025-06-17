Жертвами взрыва на фабрике фейерверков в Китае стали девять человек
Девять человек погибли и 26 получили ранения в результате взрыва на фабрике фейерверков в китайской провинция Хунань, сообщает газета Lianhe Zaobao.
Днем ранее, 16 июня, в городе Линли на юге Китая на заводе по производству фейерверков произошел взрыв. К моменту подготовки этого материала спасатели организовали поисково-спасательные работы, которые длятся уже более 20 часов. Однако на фабрике происходят вторичные взрывы и возгорания, что затрудняет работу и создает новые риски.
По данным издания, власти провинции создали отдельную следственную группу, чтобы привлечь виновных в трагедии к ответственности.
взрыв произошел во время погрузки взрывчатки и привел к обрушению части завода. В результате часть сотрудников оказалась под завалами. На кадрах очевидцев видно, как над деревней Шаньчжоу поднимается большой «гриб» дыма, после чего раздается громкий взрыв.
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