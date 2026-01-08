Минтранс анонсировал полномасштабную стройку трассы ВСМ в 2026-м году

Полномасштабные строительные работы высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург развернут в 2026 году, сообщил ТАСС министр транспорта Андрей Никитин.

«В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва — Санкт-Петербург», — сказал он.

Он отметил, что основные усилия планируют направить на завершение работ, которые ведут на пилотном участке от Зеленограда до Твери. Там будут тестировать новейший отечественный высокоскоростной подвижной состав.

ВСМ позволит доехать от Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа 15 минут, до Твери — за 39 минут, до Зеленограда — за 14 минут.

Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург — это один из самых масштабных транспортных проектов современной России. Протяженность магистрали составит 679 км, а запуск в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Проект предусматривает прокладку магистрали по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям и строительство станций, в том числе вокзала ВСМ в Великом Новгороде.