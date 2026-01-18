В Киевской области сообщили о работе ПВО
Силы противовоздушной обороны работают в Киевской области, сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА).
«Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
По информации «Суспiльне», в то же время в Киеве объявлена воздушная тревога. Издание отмечает, что взрывы были слышны в Харькове.
О взрывах в Киеве в прошлый раз стало известно 13 января. Тогда в столице Украины были введены экстренные отключения света, сообщила энергокомпания ДТЕК.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
