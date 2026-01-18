 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Киевской области сообщили о работе ПВО

Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны работают в Киевской области, сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА).

«Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

По информации «Суспiльне», в то же время в Киеве объявлена воздушная тревога. Издание отмечает, что взрывы были слышны в Харькове.

В Харькове прогремели взрывы
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

О взрывах в Киеве в прошлый раз стало известно 13 января. Тогда в столице Украины были введены экстренные отключения света, сообщила энергокомпания ДТЕК.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

