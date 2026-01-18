В Харькове возник пожар после взрывов
В Холодногорском районе Харькова после взрыва возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
Ранее «Суспiльне» писало о взрывах в городе, а также в Хмельницкой области и некоторых районах Запорожской.
В ночь на 18 января о работе сил ПВО также сообщила Киевская областная военная администрация.
До этого о взрывах в Харькове Синегубов написал 17 января. Терехов уточнил, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
