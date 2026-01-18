 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Харькове возник пожар после взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Холодногорском районе Харькова после взрыва возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Ранее «Суспiльне» писало о взрывах в городе, а также в Хмельницкой области и некоторых районах Запорожской. 

В Киевской области сообщили о работе ПВО
Политика

В ночь на 18 января о работе сил ПВО также сообщила Киевская областная военная администрация. 

До этого о взрывах в Харькове Синегубов написал 17 января. Терехов уточнил, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
взрывы Харьков Украина
Материалы по теме
В Харькове прогремели взрывы
Политика
Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного энергообъекта
Политика
В Харькове после взрывов начался пожар
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В еще трех российских аэропортах приостановили полеты Политика, 04:39
CNN узнал о предложении Трампа Луле да Силве войти в Совет мира Политика, 04:25
В Харькове возник пожар после взрывов Политика, 03:47
В Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 03:34
План «Ковер» ввели в Пензенской области Политика, 03:26
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Калининградом Общество, 03:07
В трех округах Запорожской области восстановили электроснабжение Политика, 02:54
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Словения решила отправить в Гренландию двух офицеров на фоне угроз Трампа Политика, 02:46
Economist указал слабые места США, куда может ударить ЕС из-за Гренландии Политика, 02:42
Bloomberg узнал, что Трамп просит $1 млрд за место в Совете мира по Газе Политика, 02:05
Reuters узнал о переговорах с министром Венесуэлы перед захватом Мадуро Политика, 01:59
Каллас призвала не отвлекаться от Украины на Гренландию Политика, 01:48
Nikkei рассказал, как Россия и Китай опережают мир в «атомном Ренессансе» Политика, 01:30
Дмитриев призвал фон дер Ляйен не провоцировать «папочку» Политика, 01:25