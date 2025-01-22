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Молдавия отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2025»

Наталья Барбу, участница &laquo;Евровидения-2024&raquo; от Молдавии
Наталья Барбу, участница «Евровидения-2024» от Молдавии (Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images)

Представители Молдавии не будут принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение-2025». Об этом сообщил в эфире телеканала Moldova 1 проводивший отбор среди музыкантов директор Корнелиу Дурнеску.

По его словам, решение принято из-за возникших в стране экономических трудностей, плохого качества песен и снижения интереса аудитории.

«В этом году мы откажемся от участия в «Евровидении». Решение не было легким, но было необходимым в текущем контексте. Национальный отбор этого года выявил определенные проблемы, включая снижение интереса аудитории и общего качества песен и выступлений», — сказал Дурнеску.

Он отметил, что участие в конкурсе обусловлено значительными тратами, в том числе необходимостью организовать национальный финал, устроить шоу, заниматься продвижением артиста, а также компенсировать расходы на поездки и проживание команды в гостинице.

Дурнеску подчеркнул, что руководство телеканала намерено пересмотреть критерии и методологию отбора, чтобы в будущем привлечь больше талантливых артистов. После проведенного телеканалом в январе конкурса в национальный отбор «Евровидения-2025» прошли 12 артистов и групп.

Большинство музыкальных экспертов, с которыми беседовали представители отрасли, выразили серьезные сомнения относительно участия Молдавии в этом году, добавил Дурнеску.

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Финал «Евровидения» в текущем году пройдет в швейцарском Базеле. Мероприятие запланировано на 17 мая. Наилучший результат у Молдавии на конкурсе был в 2017 году, тогда страну представляла группа SunStroke Project с песней Hey, Mamma! , она заняла третье место. В 2024 году конкурс проходил в шведском Мальмё. Победителем конкурса стала Швейцария, которую представлял певец Nemo с песней The Code.

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