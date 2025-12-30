Трое лыжников погибли при сходе лавины в испанских Пиренеях

Фото: schankz / Shutterstock

В результате схода лавины в районе курорта Пантикоса в испанских Пиренеях погибли трое лыжников, одна женщина получила ранения, сообщила Гражданская гвардия Испании в соцсети Х. Погибшие — двое мужчин и одна женщина.

El Pais пишет, что лыжники погибли во время лыжного похода на вершину Таблато. Два других человека, входивших в их группу, не пострадали. Среди погибших — 55-летний педиатр и блогер Хорхе Гарсия-Дихинкс, его девушка Наталия Роман и 48-летний Энеко Аррастуа.

Погибший Гарсия-Дихинкс был известен в Испании как автор популярного блога Lameteoqueviene, посвященному погоде в Пиренеях, лавинам, ски-альпинизму и здоровью, пишет El Mundo. По данным издания, другой погибший — Аррастуа — занимал руководящую должность в компании по производству металлической мебели Amume и увлекался горными видами спорта.

Лавина сошла на участке шириной около 300 м и протяженностью от 600 до 700 м, сообщает El Pais со ссылкой на источники, участвовавшие в спасательной операции. Толщина оставшегося снежного покрова достигала 15 м, одно из тел спасателям пришлось извлекать с глубины в четыре метра.