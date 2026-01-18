 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Правила авиаперелетов в России изменятся с 1 марта

С начала марта авиаперевозчики будут обязаны заранее сообщать пассажирам об условиях перелета, порядке изменения билета и возврата денег при отказе от поездки. Об этом «РИА Новости» рассказал депутат Госдумы Александр Якубовскийм («Единая Россия»).

В частности, перевозчики будут обязаны информировать о порядке отказа и возврата средств в случае болезни и иных вынужденных обстоятельств. Якубовский отметил, что в новых правилах воздушных перевозок впервые детально закрепят такую обязанность.

Часть изменений коснется семей с детьми. Так, по новым правилам перевозчики должны предоставить детям до 12 лет и их сопровождающим соседние места в самолете без дополнительной платы. В документе также прописан четкий порядок предоставления мест.

Юристы рассказали, как избежать наказания за прогул из-за задержки рейсов
Общество
Фото:Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Ранее Министерство транспорта России выступило против идеи унифицировать размеры ручной клади для всех авиакомпаний. В ведомстве посчитали, что эта мера может усложнить правила и ухудшить условия перевозки пассажиров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
перелеты Авиакомпании правила
Материалы по теме
Как изменятся российские законы в 2026 году
Общество
В Москве изменят порядок записи на прием к врачам
Общество
В России выросли штрафы за перевозку детей без автокресел
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В двух районах Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 06:27
Пять человек погибли при пожаре в торговом центре в Пакистане Общество, 06:19
FT увидела в идее Трампа по Газе конкуренцию с ООН Политика, 05:59
В трех аэропортах Кавказа ввели ограничения на полеты Политика, 05:42
Правила авиаперелетов в России изменятся с 1 марта Общество, 05:24
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
США заявили о гибели причастного к атакам ИГ в Сирии террориста Политика, 05:04
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Welt узнала о готовности в Раде отказаться от Донбасса Политика, 05:00
В еще трех российских аэропортах приостановили полеты Политика, 04:39
CNN узнал о предложении Трампа Луле да Силве войти в Совет мира Политика, 04:25
В Харькове возник пожар после взрывов Политика, 03:47
В Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 03:34
План «Ковер» ввели в Пензенской области Политика, 03:26
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Калининградом Общество, 03:07