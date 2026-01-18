Правила авиаперелетов в России изменятся с 1 марта

С начала марта авиаперевозчики будут обязаны заранее сообщать пассажирам об условиях перелета, порядке изменения билета и возврата денег при отказе от поездки. Об этом «РИА Новости» рассказал депутат Госдумы Александр Якубовскийм («Единая Россия»).

В частности, перевозчики будут обязаны информировать о порядке отказа и возврата средств в случае болезни и иных вынужденных обстоятельств. Якубовский отметил, что в новых правилах воздушных перевозок впервые детально закрепят такую обязанность.

Часть изменений коснется семей с детьми. Так, по новым правилам перевозчики должны предоставить детям до 12 лет и их сопровождающим соседние места в самолете без дополнительной платы. В документе также прописан четкий порядок предоставления мест.

Ранее Министерство транспорта России выступило против идеи унифицировать размеры ручной клади для всех авиакомпаний. В ведомстве посчитали, что эта мера может усложнить правила и ухудшить условия перевозки пассажиров.