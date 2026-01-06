 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

В Пензенской области отразили атаку восьми беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В Пензенской области с вечера 5 января отразили атаку восьми дронов, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Накануне вечером средства ПВО сбили в области три беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Ранним утром 6 января губернатор сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Пензе пять дронов. На месте падения аппаратов работают службы экстренного реагирования.

Обломок дрона попал в окна девятиэтажки в Твери, погиб человек
Политика

Вечером 5 января Мельниченко объявил в регионе режим беспилотной опасности. Позднее он сообщил, что в Пензенской области введен план «Ковер», а представитель Росавиации Артем Кореняко заявил об ограничениях на полеты для аэропорта Пензы.

Об отмене плана «Ковер» и опасности дронов губернатор сообщил утром 6 января. Кореняко, в свою очередь, объявил, что пензенская авиагвань возобновила прием и отправку воздушных судов.

План «Ковер» — это специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО. После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Пензенская область беспилотники атака дронов БПЛА Олег Мельниченко
