В Пензенской области отразили атаку восьми беспилотников

В Пензенской области с вечера 5 января отразили атаку восьми дронов, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Накануне вечером средства ПВО сбили в области три беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Ранним утром 6 января губернатор сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Пензе пять дронов. На месте падения аппаратов работают службы экстренного реагирования.

Об отмене плана «Ковер» и опасности дронов губернатор сообщил утром 6 января. Кореняко, в свою очередь, объявил, что пензенская авиагвань возобновила прием и отправку воздушных судов.

План «Ковер» — это специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО. После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.