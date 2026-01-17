Москалькова сообщила об обмене посылками для пленных с Украиной

Татьяна Москалькова на встрече с командой Бюро Центрального агентства по розыску Международного Комитета Красного Креста, Женева, Швейцария (Фото: ombudsmanrf / Telegram)

Россия отправила на Украину две тысячи посылок, предназначенных для российских пленных. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе разговора с главой Международного комитета Красного Креста.

«Другой предмет нашего разговора — это обеспечение процесса по доставке посылок для наших военнопленных и зеркально для военнослужащих Украины, которые находятся сегодня на территории России. На сегодняшний день их передача завершена», — заявила она журналистам, находясь в рабочей поездке в Женеве (цитата по «РИА Новости»).

Об планах по обмену посылками Москалькова сообщала еще в октябре 2025 года. Тогда она рассказала, что Россия уже собирает письма от семей пленных.