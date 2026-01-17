 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Москалькова сообщила об обмене посылками для пленных с Украиной

Москалькова: Россия и Украина завершили обмен посылками для пленных
Сюжет
Военная операция на Украине
Татьяна Москалькова на встрече с командой Бюро Центрального агентства по розыску Международного Комитета Красного Креста, Женева, Швейцария
Татьяна Москалькова на встрече с командой Бюро Центрального агентства по розыску Международного Комитета Красного Креста, Женева, Швейцария (Фото: ombudsmanrf / Telegram)

Россия отправила на Украину две тысячи посылок, предназначенных для российских пленных. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в ходе разговора с главой Международного комитета Красного Креста.

«Другой предмет нашего разговора — это обеспечение процесса по доставке посылок для наших военнопленных и зеркально для военнослужащих Украины, которые находятся сегодня на территории России. На сегодняшний день их передача завершена», — заявила она журналистам, находясь в рабочей поездке в Женеве (цитата по «РИА Новости»).

Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для возвращения курян
Политика
Татьяна Москалькова на встрече с командой Бюро Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста, Женева, Швейцария

Об планах по обмену посылками Москалькова сообщала еще в октябре 2025 года. Тогда она рассказала, что Россия уже собирает письма от семей пленных.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
посылки пленные Татьяна Москалькова
Материалы по теме
Москалькова договорилась с Киевом о передаче посылок пленным
Политика
Сырский рассказал генералу США о сложной для ВСУ ситуации на фронте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В России сохранили норматив по времени прибытия скорой помощи Общество, 19:33
МЧС ответило на сообщения об эвакуации людей из ТРЦ Columbus в Москве Общество, 19:21
«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Торпедо» Спорт, 19:13
Москалькова сообщила об обмене посылками для пленных с Украиной Общество, 19:09
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Садулаев отреагировал на критику по поводу контракта с американской лигой Спорт, 18:59
Киев ввел санкции против Паралимпийского комитета России и киберспорта Политика, 18:54
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
В Иране частично восстановили доступ в интернет Политика, 18:53
В Индонезии начали поиски пропавшего самолета-разведчика с 11 людьми Общество, 18:47
Bloomberg объяснил встречу Зеленского с Залужным Политика, 18:36
Захарян снова получил травму и пропустит матч с «Барселоной» Спорт, 18:30
Финансовая гвардия Италии задержала судно, пришедшее из Новороссийска Политика, 18:18
Посол России назвал провокационным заявление Хорватии о Шпицбергене Политика, 18:07
Один день в премиальном поселке «Папушево Парке» РБК и Папушево Парк, 18:02