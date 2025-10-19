 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россия и Украина обменяются посылками для пленных

Москалькова: Россия и Украина обменяются посылками для пленных

Россия и Украина обменяются посылками для военнопленных, российская сторона уже собирает посылки с письмами от семей, сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«По поводу посылок, у нас есть договоренность с украинским омбудсменом, что мы на взаимной основе будем передавать посылки российским ребятам и украинским военнопленным. Сейчас мы собираем письма от родных, которые будут вложены в посылки», — сказала она.

Россия и Украина в последний раз обменялись пленными 2 октября 2025 года. В рамках этого обмена обе стороны вернули по 185 военнопленных, а также по 20 гражданских лиц. Обмен был проведен на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле летом 2025 года.

Освобожденные российские граждане сначала были доставлены в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего их переправили в Россию для дальнейшей реабилитации. Соответствующий обмен также прошел и для украинской стороны.

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина обмен пленными Татьяна Москалькова
