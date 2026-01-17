Запуск китайского спутника «Шицзянь-32» прошел неудачно
Миссия по запуску спутника «Шицзянь-32» на космодроме Сичан (провинция Сычуань) в Китае оказалась неудачной. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Ракета-носитель «Чанчжэн-3Б» со спутником стартовала в 19:55 мск накануне (0:55 по пекинскому времени) в провинции Сычуань. При полете с ракетой произошла «аномалия». Сейчас специалисты проводят расследование, чтобы выяснить конкретную причину произошедшего.
14 января Китай осуществил первый в 2026 году запуск спутника дистанционного зондирования Yaogan-50-1, он был успешным. Аппарат запустили с космодрома Тайюань в провинции Шаньси 13 января. Он вышел на заданную орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-6».
