Запуск китайского спутника «Шицзянь-32» прошел неудачно

Миссия по запуску спутника «Шицзянь-32» на космодроме Сичан (провинция Сычуань) в Китае оказалась неудачной. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Ракета-носитель «Чанчжэн-3Б» со спутником стартовала в 19:55 мск накануне (0:55 по пекинскому времени) в провинции Сычуань. При полете с ракетой произошла «аномалия». Сейчас специалисты проводят расследование, чтобы выяснить конкретную причину произошедшего.

14 января Китай осуществил первый в 2026 году запуск спутника дистанционного зондирования Yaogan-50-1, он был успешным. Аппарат запустили с космодрома Тайюань в провинции Шаньси 13 января. Он вышел на заданную орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-6».