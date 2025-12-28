 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Ракету «Союз-2.1б» со спутниками запустили с космодрома Восточный. Видео

«Роскосмос» запустил ракету «Союз-2.1б» со спутниками с космодрома Восточный

Ракету «Союз-2.1б» со спутниками запустили с космодрома Восточный. Видео
Video

Ракета «Союз-2.1б» с двумя аппаратами «Аист-2Т» и 50 другими спутниками стартовала с космодрома Восточный. Трансляцию вел «Роскосмос».

Ракету-носитель запустили в 16:18 мск. Она вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Аист-2Т» и еще 50 российских и зарубежных аппаратов. Примерно через 10 минут от ракеты отделился разгонный блок «Фрегат».

«Два спутника «Аист-2Т» выведены на орбиту. Аппараты «Аист-2Т» запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат». Разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 50 малых спутников», — сообщил «Роскосмос» в 17:25 мск.

«Союз-2.1б» — российская ракета-носитель, предназначенная для запусков различных космических аппаратов, в том числе военного назначения. С помощью этой ракеты также выводят на орбиту спутники навигационной системы ГЛОНАСС.

Головной разработчик ракеты — АО «РКЦ «Прогресс» (Самара). Первый пуск «Союз 2.1б» состоялся 27 декабря 2006 года с Байконура.

Спутники «Аист-2» предназначены для стереоскопической съемки земной поверхности. Разработкой и изготовлением аппаратов также занимается РКЦ «Прогресс».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Роскосмос космодром Восточный ракета
Материалы по теме
Первая коммерческая южнокорейская ракета разбилась сразу после старта
Политика
Минобороны опубликовало видео запуска «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Технологии и медиа
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Ангара» со спутниками Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Под Волгоградом пациент психбольницы зарезал санитара и устроил побег Общество, 18:02
Трамп увидел превращение США в ООН Политика, 17:59
Самарский министр объяснил свой совет не звонить в скорую при температуре Общество, 17:53
Квартальнов первым провел в КХЛ тысячу игр в качестве главного тренера Спорт, 17:37
WP рассказала о модернизации Китаем производств ядерных боеголовок Политика, 17:37
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Ракету «Союз-2.1б» со спутниками запустили с космодрома Восточный. Видео Технологии и медиа, 17:26
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Блогер рассказал, как обращался со львом, изъятым в критическом состоянии Политика, 17:17
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча Общество, 16:52
«Авангард» с трудом обыграл худшую команду КХЛ Спорт, 16:47
FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план Политика, 16:30
На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня Политика, 16:23
Рублев принес сборной мира победу на выставочном турнире в Шэньчжэне Спорт, 16:08