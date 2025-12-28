«Роскосмос» запустил ракету «Союз-2.1б» со спутниками с космодрома Восточный

Ракету «Союз-2.1б» со спутниками запустили с космодрома Восточный. Видео

Video

Ракета «Союз-2.1б» с двумя аппаратами «Аист-2Т» и 50 другими спутниками стартовала с космодрома Восточный. Трансляцию вел «Роскосмос».

Ракету-носитель запустили в 16:18 мск. Она вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Аист-2Т» и еще 50 российских и зарубежных аппаратов. Примерно через 10 минут от ракеты отделился разгонный блок «Фрегат».

«Два спутника «Аист-2Т» выведены на орбиту. Аппараты «Аист-2Т» запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат». Разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 50 малых спутников», — сообщил «Роскосмос» в 17:25 мск.

«Союз-2.1б» — российская ракета-носитель, предназначенная для запусков различных космических аппаратов, в том числе военного назначения. С помощью этой ракеты также выводят на орбиту спутники навигационной системы ГЛОНАСС. Головной разработчик ракеты — АО «РКЦ «Прогресс» (Самара). Первый пуск «Союз 2.1б» состоялся 27 декабря 2006 года с Байконура. Спутники «Аист-2» предназначены для стереоскопической съемки земной поверхности. Разработкой и изготовлением аппаратов также занимается РКЦ «Прогресс».