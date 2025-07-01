Белгородский губернатор объяснил «признаки критичности» бюджета региона
Дефицит бюджета Белгородской области связан со снижениями доходов металлургии, металлургические предприятия — это основной источник дохода по налогу на прибыль, рассказал в интервью телеканалу РБК губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В начале 2025 года областной парламент одобрил бюджет на этот год с дефицитом 14,6 млрд рублей, что почти в два раза выше, чем в 2021 году.
Как отмечает Гладков, 2021 и 2022 годы были крайне комфортны для металлургии и «доходы были, конечно, очень велики». «Снижения доходов металлургии, особенно в 2025 году в первом полугодии, привели к тому, что у нас более 80% налога на прибыль сократилось от плановых показателей», — указал Гладков. Ситуацию с бюджетом он назвал непростой, однако это не говорит о том, что «основные статьи расходов находятся под угрозой».
Отвечая на вопрос о том, насколько критичен для области дефицит бюджета, Гладков сказал, что «он имеет все признаки быть критичным». «Но сказать о том, что мы приступили к каким-то секвестрирующим мерам, что все, начинаем резать статьи расходные, у нас этого, конечно, нет. Но пересмотры по некоторым направлениям есть», — сказал глава области. Руководство региона надеется, что в рамках действующего законодательства обеспечит решение социальных проблем, например, за счет заключения договоров не на год, а на два с переносом части финансовой нагрузки.
Согласно утвержденному бюджету, расходы Белгородской области в 2025 году составят 175,6 млрд, а доходы 161,6 млрд рублей.
Губернатор отметил, что не смотря на сложную обстановку в области наблюдается рост инвестиций: «Мы посчитали, что с 2021 года, включая 2025 год, объем инвестиций должен превысить 1 трлн. рублей. Достаточно уверенная цифра для нашего в принципе не самого большого региона в Российской Федерации».
По оценке Гладкова, высокие показатели достигаются за счет внутренней мобилизации и повышения эффективности на предприятиях. «Борьба за предприятия, за свои дома — это не просто на словах, это фактическая жизнь, в которой живут наши предприятия <...> по итогам прошлого года у нас самый высокий показатель, например, за всю историю Белгородской области по производству в живом весе мяса свинины — более 1 млн. тонн. Таких показателей не было никогда», — рассказал Гладков.
По данным областного инвестиционного портала, расположенные в области предприятия производят треть всероссийского объема железорудного концентрата. На территории области расположено более 80 % разведанных запасов железных руд Курской магнитной аномалии (КМА), в числе ведущих предприятий металлургического комплекса «Комбинат КМАруда» (входит в «Промышленно-металлургический холдинг») и входящий в состав НЛМК Стойленский ГОК.
Президент Владимир Путин 30 мая поручил правительству обеспечить поддержку жителей Белгородской и Курской областей, пострадавших от налетов. Поручение президента должно быть исполнено до 1 августа. 1 июня Гладков сообщил о получении 200 млн рублей от правительства на оплаты уже выполненных работ по восстановлению жилья.
1 июля Гладков рассказал, что правительство выделило 3,3 млрд руб. для компенсаций жителям за утраченное жилье. Всего область получила из федерального бюджета, не считая этих средств, более 23 млрд руб.
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