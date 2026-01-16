США раскритиковали ЮАР за допуск Ирана к участию в военно-морских учениях

Фото: Zuma / TACC

Вашингтон раскритиковал Южную Африку за то, что она пригласила Иран участвовать в военно-морских учениях у побережья Кейптауна.

«Иран является дестабилизирующим фактором и государством, спонсирующим терроризм, и его участие в совместных учениях, в любом качестве, подрывает морскую безопасность и региональную стабильность», — говорится в заявлении посольства США в Южной Африке в соцсети Х.

Вашингтон считает, что Южная Африка «не может читать миру лекции о справедливости, одновременно сближаясь с Ираном».

В декабре минобороны ЮАР объявило о проведении совместных военно-морских учений в рамках программы «БРИКС плюс» (Иран стал полноправным членом БРИКС с 2024 года). Учения проводились с 9 по 16 января под командованием Китая. В какой степени иранские суда официально вовлечены в учения, оставалось неясным.

Отношения между Вашингтоном и Преторией обострились на фоне политических разногласий, включая дело ЮАР против Израиля в Международном суде по обвинению в геноциде в связи с войной с ХАМАС в Газе.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря — из-за недовольства экономической ситуацией в стране (инфляция достигла 42,2% годовых). Впоследствии часть волнений была подавлена. 13 января Reuters узнал о 2 тыс. погибших при протестах. При этом власти Ирана ввели массовые ограничения на интернет и мобильную связь, что осложняет ситуацию с доступом к информации в стране.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что массовым протестам способствовали Вашингтон и Тель-Авив. В начале января администрация США впервые публично допустила возможность военной интервенции в Иран.