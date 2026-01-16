Организатора убийства посла Карлова нашли в Канаде как психотерапевта

Фото: Zuma / ТАСС

Один из организаторов убийства российского посла в Турции Андрея Карлова в 2016 году — Джемал Караата — сменил имя на Салих Ада и скрывается в Канаде. Об этом сообщают Hurriyet со ссылкой на источник в спецслужбах и CNN Turk без указания источника.

Караата — участник «Фетхуллахистской террористической организации» (FETÖ). Изменив имя и уехав в Канаду, он скрывается от правоохранительных органов, уточняет CNN Turk.

Караата, использовавший также псевдонимы Садык и Явуз, сейчас работает психотерапевтом. Он специализируется на лечении тревожных расстройств, депрессии и проблем с управлением гневом в компании Qualia Counselling Services, расположенной в городе Ватерлоо в Канаде.

Одной из главных причин смены Караатой имени турецкий телеканал назвал его страх перед возможным похищением Россией. По данным CNN Turk, Караата постоянно проживает в Канаде, опасаясь нападений, и к тому же периодически контактирует с канадскими силами безопасности.

«Фетхуллахистская террористическая организация» (тур. Fethullahçı Terör Örgütü, сокращенно FETÖ) — это название, которое турецкие власти используют для обозначения движения сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. По официальной версии Анкары, эта сеть сторонников якобы проникала в госструктуры, силовые ведомства, суды, образование и бизнес и рассматривается как террористическая организация, прежде всего в контексте обвинений в причастности к попытке переворота в Турции в июле 2016 года.

Посла России Карлова убили 19 декабря 2016 года. Его застрелили, когда он произносил речь на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник трижды выстрелил в посла. В МВД Турции сообщили, что нападавшим оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Его застрелили на месте происшествия.

В 2021 году суд в Анкаре приговорил девять обвиняемых по делу об убийстве Карлова к тюремному заключению сроком от пяти до 15 лет. Еще пятеро обвиняемых получили пожизненное заключение, троих из них признали виновными непосредственно в убийстве. Пять обвиняемых были оправданы, еще девять находятся в розыске.