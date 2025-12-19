Организатора покушения на Соловьева приговорили к пожизненному сроку

Организатора покушения на Владимира Соловьева приговорили к пожизненному сроку

Андрей Пронский (Фото: ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Андрея Пронского, признанного организатором покушения на убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил, что первые десять лет осужденный отбудет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима. Помимо лишения свободы, Пронскому назначен штраф в размере 1 млн руб.

В апреле 2022 года ФСБ объявила о предотвращении покушения на Соловьева. Ведомство также распространило видео с одним из задержанных, где тот утверждает, что обсуждались нападения на телеведущих Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Планы были сорваны правоохранительными органами. При обысках у обвиняемых изъяли арсенал оружия. В материалах дела утверждалось, что план покушения подготовила Служба безопасности Украины.

СБУ позже заявила, что у нее не было никаких планов совершать покушение на Соловьева. В украинском ведомстве также назвали информацию об этом «выдумкой».