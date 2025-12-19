 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Организатора покушения на Соловьева приговорили к пожизненному сроку

Организатора покушения на Владимира Соловьева приговорили к пожизненному сроку
Андрей Пронский
Андрей Пронский (Фото: ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Андрея Пронского, признанного организатором покушения на убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил, что первые десять лет осужденный отбудет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима. Помимо лишения свободы, Пронскому назначен штраф в размере 1 млн руб.

В суде сообщили подробности дела о покушении на Соловьева
Общество
Владимир&nbsp;Соловьёв

В апреле 2022 года ФСБ объявила о предотвращении покушения на Соловьева. Ведомство также распространило видео с одним из задержанных, где тот утверждает, что обсуждались нападения на телеведущих Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Планы были сорваны правоохранительными органами. При обысках у обвиняемых изъяли арсенал оружия. В материалах дела утверждалось, что план покушения подготовила Служба безопасности Украины.

СБУ позже заявила, что у нее не было никаких планов совершать покушение на Соловьева. В украинском ведомстве также назвали информацию об этом «выдумкой».

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Владимир Соловьев журналисты покушение суд пожизненное заключение

