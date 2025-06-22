Гражданина Финляндии задержали за пересечение границы с Россией

Финские пограничники задержали мужчину по подозрению в незаконном пересечении государственной границы по суше из страны в Россию и обратно, сообщает Yle со ссылкой на пограничную охрану.

Сигнал тревоги поступил накануне вечером от системы технического наблюдения, установленной неподалеку от границы в районе Питкяпохья. На место выехал пограничный патруль, который и задержал подозреваемого. Им оказался гражданин Финляндии.

По предварительным данным, мужчина пересек границу с Финляндии в Россию, а затем вернулся обратно.

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