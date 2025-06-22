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Политика ,  
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Гражданина Финляндии задержали за пересечение границы с Россией

Финские пограничники задержали мужчину по подозрению в незаконном пересечении государственной границы по суше из страны в Россию и обратно, сообщает Yle со ссылкой на пограничную охрану.

Сигнал тревоги поступил накануне вечером от системы технического наблюдения, установленной неподалеку от границы в районе Питкяпохья. На место выехал пограничный патруль, который и задержал подозреваемого. Им оказался гражданин Финляндии.

По предварительным данным, мужчина пересек границу с Финляндии в Россию, а затем вернулся обратно.

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Ранее в Финляндии начали досудебное расследование в отношении женщины, предположительно уроженки России, проживающей в финском городе Хамина. Неизвестная ведет YouTube-канал «Не жизнь, а сказка», где публикует ролики с критикой экономической ситуации в Финляндии.

В своих видео подозреваемая критикует экономическую ситуацию в Финляндии и обвиняет власти страны в негативных последствиях, вызванных, по ее мнению, разрывом отношений с Россией и вступлением в НАТО. Часть контента женщина сняла с помощью беспилотника, несмотря на действующий запрет на использование дронов гражданами России на территории Евросоюза. Кроме того, один из роликов был снят рядом с пограничным пунктом в Виролахти на юго-востоке Финляндии. Это и стало основанием для расследования.

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Теги
Полина Дуганова
Финляндия граница пограничники Россия задержание пересечение границы
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