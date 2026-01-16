 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Дело о поджоге подростками офиса ОНФ в Хакасии передали в суд

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МВД по Республике Хакасия
Фото: МВД по Республике Хакасия

В Хакасии завершили расследование и направили в суд дело о поджоге офиса Народного фронта в марте 2025 года, сообщила пресс-служба МВД. Пожар привел к ущербу в 2,3 млн рублей.

Подростки 16 и 17 лет ночью 28 марта разбили окно офиса организации и бросили внутрь бутылки с горючей жидкостью. Позднее в пресс-службе Народного фронта рассказали, что на месте происшествия криминалисты нашли фрагменты бутылок, которые были отправлены на экспертизу.

Неизвестные подожгли офис Народного фронта в Абакане
Политика

Молодые люди были задержаны два дня спустя. Они признались в том, что совершили поджог ради денежного вознаграждения, размером чуть более 340 тыс. рублей, обещанного им незнакомцем в одном из мессенджеров. «Как выяснилось, они не получили от вербовщика обещанного вознаграждения», — уточнили в МВД.

Ликвидация последствий пожара проходила в течение девяти месяцев. Об окончании восстановительных работ «Пульс Хакасии» сообщил 13 января 2026 года.

Правоохранительные органы регулярно сообщают о задержании подозреваемых в поджогах. 16 января 2026 года ФСБ заявила о задержании в Севастополе 19-летнего молодого человека, который по указанию украинских кураторов готовил серию терактов на железной дороге.

По данным следствия, подозреваемый попал под влияние телефонных мошенников. По указанию украинских кураторов он приехал в Севастополь на разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

Затем купил горюче-смазочные материалы (бензин и керосин) и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, а также пытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Общероссийский народный фронт Хакасия поджог суд подростки
Материалы по теме
ФСБ и СК задержали четырех подростков по подозрению в теракте
Общество
Подростка обвинили в теракте за поджог на железной дороге в Подмосковье
Политика
В Кировской области подростка осудили за поджог на железной дороге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Участников драки со стрельбой в центре Москвы госпитализировали Общество, 14:32
FT узнала, что уступку территорий Киевом связывают с членством в ЕС Политика, 14:31
Частных инвесторов не допустили к процессу по иску ЦБ к Euroclear Экономика, 14:22
Google Play в Южной Корее ограничит приложения зарубежных криптобирж Крипто, 14:20
Костылева получила разряд КМС через неделю после возвращения к Плющенко Спорт, 14:19
Дело о поджоге подростками офиса ОНФ в Хакасии передали в суд Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Саудовская Аравия создаст военный союз с двумя странами в противовес ОАЭ Политика, 14:03
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре Общество, 13:55
Суд в Париже отменил решение о юрисдикции по иску Ахметова к России Бизнес, 13:55
Bloomberg: Китай ограничит ключевое преимущество сверхбыстрых трейдеров Инвестиции, 13:54
Полянский увидел более конструктивную риторику нового председателя ОБСЕ Политика, 13:52
Названы сроки начала продаж обновленной Toyota Corolla в России Авто, 13:52
Трое немцев на снегоступах сходили из Финляндии в Россию и обратно Политика, 13:50