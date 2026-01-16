Дело о поджоге подростками офиса ОНФ в Хакасии передали в суд

Фото: МВД по Республике Хакасия

В Хакасии завершили расследование и направили в суд дело о поджоге офиса Народного фронта в марте 2025 года, сообщила пресс-служба МВД. Пожар привел к ущербу в 2,3 млн рублей.

Подростки 16 и 17 лет ночью 28 марта разбили окно офиса организации и бросили внутрь бутылки с горючей жидкостью. Позднее в пресс-службе Народного фронта рассказали, что на месте происшествия криминалисты нашли фрагменты бутылок, которые были отправлены на экспертизу.

Молодые люди были задержаны два дня спустя. Они признались в том, что совершили поджог ради денежного вознаграждения, размером чуть более 340 тыс. рублей, обещанного им незнакомцем в одном из мессенджеров. «Как выяснилось, они не получили от вербовщика обещанного вознаграждения», — уточнили в МВД.

Ликвидация последствий пожара проходила в течение девяти месяцев. Об окончании восстановительных работ «Пульс Хакасии» сообщил 13 января 2026 года.

Правоохранительные органы регулярно сообщают о задержании подозреваемых в поджогах. 16 января 2026 года ФСБ заявила о задержании в Севастополе 19-летнего молодого человека, который по указанию украинских кураторов готовил серию терактов на железной дороге.

По данным следствия, подозреваемый попал под влияние телефонных мошенников. По указанию украинских кураторов он приехал в Севастополь на разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

Затем купил горюче-смазочные материалы (бензин и керосин) и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, а также пытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе.