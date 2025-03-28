 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Неизвестные подожгли офис «Народного фронта» в Абакане

Неизвестные подожгли офис «Народного фронта» в Абакане
Video

Ночью в Абакане неизвестные подожгли офис «Народного фронта». Половина помещения выгорела почти полностью, сообщила пресс-служба организации.

Это произошло в период с часу ночи до двух (с 21:00 по 22:00 мск). На видео, снятых очевидцами, заметно, как двое молодых людей, одетых в черное, кидают что-то в окно, и вспыхивает пожар.

РБК обратился за комментарием к Главе города Абакана, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В пресс-службе «Народного фронта уточнили», что криминалисты нашли на месте происшествия «остатки бутылок, в которых вероятно была зажигательная смесь». Сейчас следователи прорабатывают, в частности, версию поджога по заказу.

Полиция Хакасии завела дело по факту возгорания офисного помещения по улице Бограда в Абакане, где располагается офис «Народного фронта», сообщила пресс-служба регионального МВД. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества — ч.2 ст.167 Уголовного Кодекса. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

В Перми женщина подожгла банкомат
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

«Народный фронт» обратился ко всем жителям Абакана, особенно к тем, кто живет в центре города, с просьбой просмотреть регистраторы автомобилей и видеокамеры, куда могли попасть поджигатели.

Читайте РБК в Telegram.

В МИД назвали преждевременным «строить далеко идущие прогнозы» после переговоров c США

Журналист сообщил о печальном состоянии Шумахера

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

Какую книгу принес на суд задержанный миллиардер Вадим Мошкович

Россия передала Украине пятерых детей

Россия обсуждает с китайскими властями взаимное признание водительских прав

Россияне погибли на «туристической подлодке» в Красном море

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В России предложили ужесточить требования к такси

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Народный Фронт Абакан поджог новости
Материалы по теме
Во Владивостоке задержали двух исполнителей поджога на стоянке
Общество
В Перми женщина подожгла банкомат
Общество
В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры солиста группы «Би-2» Лёвы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 90,54 (-1,46) Инвестиции, 09:30 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 83,83 (-0,37) Инвестиции, 09:30
Неизвестные подожгли офис «Народного фронта» в АбаканеПолитика, 10:25
В Таиланде из-за землетрясения вода вылилась с небоскреба. ВидеоОбщество, 10:22
Названы районы Москвы с самым доступным вторичным жильемНедвижимость, 10:22
Кучеров набрал четыре очка и стал первой звездой дня в НХЛСпорт, 10:18
Посол России в США передал копии верительных грамот ГосдепуПолитика, 10:16
Как побороть прокрастинацию: что такое мотивация и как ее найтиЭкономика образования, 10:13
Почему с возвращением западных IT-компаний все не так однозначноPro, 10:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как в Москве поддерживают когнитивные навыки старшего поколенияГород, 10:00
ФСБ сообщила о задержании готовившего подрыв здания в Москве россиянинаПолитика, 09:59
В Бангкоке рухнуло здание из-за землетрясенияОбщество, 09:57
Ключевая ставка достигла пика: прокатится ли по России волна банкротствPro, 09:52
Захарова напомнила про Вия после проверки пещер в Киево-Печерской лавреПолитика, 09:50
Минэк продлил эксперимент по тестированию роботакси от «Яндекса»Технологии и медиа, 09:43
WSJ узнала о недовольстве Израиля утечкой его данных из чата УолтцаПолитика, 09:33