Неизвестные подожгли офис «Народного фронта» в Абакане

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Ночью в Абакане неизвестные подожгли офис «Народного фронта». Половина помещения выгорела почти полностью, сообщила пресс-служба организации.

Это произошло в период с часу ночи до двух (с 21:00 по 22:00 мск). На видео, снятых очевидцами, заметно, как двое молодых людей, одетых в черное, кидают что-то в окно, и вспыхивает пожар.

РБК обратился за комментарием к Главе города Абакана, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В пресс-службе «Народного фронта уточнили», что криминалисты нашли на месте происшествия «остатки бутылок, в которых вероятно была зажигательная смесь». Сейчас следователи прорабатывают, в частности, версию поджога по заказу.

Полиция Хакасии завела дело по факту возгорания офисного помещения по улице Бограда в Абакане, где располагается офис «Народного фронта», сообщила пресс-служба регионального МВД. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества — ч.2 ст.167 Уголовного Кодекса. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

«Народный фронт» обратился ко всем жителям Абакана, особенно к тем, кто живет в центре города, с просьбой просмотреть регистраторы автомобилей и видеокамеры, куда могли попасть поджигатели.