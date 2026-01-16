Грэм заявил, что Украина не сможет заставить российских солдат уйти

Линдси Грэм (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Войска России не уйдут, несмотря на желание Украины. Такое заявление сделал сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на своей странице в социальной сети Х.

«Когда речь заходит об обмене территориями, я реалист: не получится в кратчайшие сроки вывести каждого российского солдата», — написал он.

Сенатор также добавил, что любое мирное соглашение между Россией и Украиной должно получить одобрение конгресса США.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение до сих пор не достигнуто по вине украинского президента Владимира Зеленского. По мнению Трампа, российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку». «Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки», — добавил он.

На протяжении своего второго срока Дональд Трамп не раз утверждал, что и Украина, и Россия затягивают переговоры и не стремятся к подписанию мирного договора. Однако 12 января он отметил положительные сдвиги в мирном процессе.

Зеленский провел встречу с Трампом в конце декабря, а в первых числах января — с руководителями европейских государств. Вскоре после этого украинский лидер высказал предположение, что конфликт может закончиться в ближайшие шесть месяцев. По его словам, мирный план уже готов на 90%, а главным затруднением остается урегулирование территориальных вопросов. Среди вариантов решения, которые обсуждает Вашингтон, — создание демилитаризованной зоны.