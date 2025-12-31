В подмосковном Подольске произошла массовая драка со стрельбой

Неизвестные устроили стрельбу в Подольске на юге Московской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

В дежурную часть сообщили, что на одной из улиц на юге Подольска «слышны звуки, похожие на выстрелы».

Полицейские прибыли на место и обнаружили, что две группы граждан поссорились и устроили потасовку, во время которой прозвучало несколько выстрелов «из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом». По предварительной информации, к врачам никто не обращался.

Полицейские установили личности участников беспорядков и доставили их в отдел.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, видно скопление людей в черной одежде перед магазином с автозапчастями. Слышны крики, один из присутствующих держит в руках предмет, похожий на пистолет и стреляет в кого-то из толпы.

По данным канала, потасовка произошла у торгового центра «Гран», участвовали более 30 человек. Конфликт начался в ресторане «Хансарай» микрорайона Климовск.