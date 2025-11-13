 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Крым направил на стройку ₽6,9 млрд от национализации имущества украинцев

Аксенов: Крым направил на стройку ₽7 млрд от национализации имущества украинцев
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Крыма направили 6,9 млрд руб., вырученных от национализации имущества украинских граждан, на программы по благоустройству полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«В этом [2025] году порядка тысячи объектов реализуется за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих киевский режим», — написал Аксенов.

Он добавил, что программа благоустройства включает приведение в порядок придомовых территорий, объектов культуры, спорта и систем водоснабжения. Как подчеркнул Аксенов, также выполняется более 600 мероприятий в рамках бюджетной программы, исполняемой по поручению президента России Владимира Путина и правительства. До конца 2025 года, по словам Аксенова, планируется завершить благоустройство 236 территорий, работы на большинстве объектов идут по графику.

Аксенов рассказал Путину о трех технопарках по переработке мусора в Крыму
Политика

Год назад, в ноябре 2024 года, Аксенов заявил, что реализация национализированного в Крыму имущества принесла более 4,5 млрд руб. В декабре 2023 года спикер парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, что под национализацию попало свыше 2,6 тыс. активов, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. Национализация имущества украинских бизнесменов началась в Крыму в 2014 году после вхождения полуострова в состав России.

