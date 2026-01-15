 Перейти к основному контенту
0

Глава МИД Гренландии расплакалась после переговоров с США

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт и министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме. Об этом сообщает гренландская радиостанция KNR.

«Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление только усиливалось», — заявила дипломат.

Моцфельдт также рассказала, что ее ведомство активно работало над подготовкой к переговорам и созданием возможности «жить в безопасности». «Мы не знали, какая будет обстановка, поэтому старались быть готовыми ко всем сценариям», — сказала она.

14 января в Вашингтоне главы МИД Дании и Гренландии встретились с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы обсудить ситуацию с Гренландией. 12 января конгрессмен-республиканец Рэнди Файн заявил, что внес на рассмотрение проект «об аннексии Гренландии и о предоставлении ей статуса штата».

Великобритания на фоне угроз Трампа направила в Гренландию офицера
Политика
Фото:Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Как пишет NYT, встреча в Белом доме по Гренландии не привела к преодолению разногласий — она завершилась тупиком, что вызвало опасения у жителей острова относительно «дальнейших событий».

«Надежда состояла в том, чтобы найти компромисс, определить дальнейший путь. Но министр иностранных дел Дании [Ларс Лёкке Расмуссен] пришел к выводу, что «фундаментальные разногласия» сохраняются», — говорится в статье.

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что США должны получить Гренландию. Он предлагал купить остров еще во время своего первого президентского срока в 2019 году, но в Копенгагене инициативу сразу же отвергли. По утверждению американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Штатам для обороны.

Гренландия, где проживают около 57 тыс. человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела ограниченное самоуправление. В 2009 году она получила автономию, но осталась частью королевства. В настоящее время на космической базе Питуффик в Гренландии дислоцированы более 100 американских военнослужащих — объект находится в ведении США со времен Второй мировой войны.

