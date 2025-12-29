Пять квартир пострадали при пожаре в доме Смитов в центре Владивостока

По предварительным данным, пять квартир пострадали в Доме Смитов в центре Владивостока при пожаре, сообщили в администрации города, передает Vladivostok1.

В пострадавших квартирах зарегистрированы одиннадцать жильцов, им предоставят места для временного проживания, сообщили в администрации. Людям также предложили транспорт для переезда.

Дом Смитов расположен в Почтовом переулке, 5а. Региональная прокуратура ранее сообщила, что площадь пожара составила не менее 300 кв. м. Когда пожарные прибыли на место, горела крыша частного дома, огонь перешел на два рядом стоящих частных дома, сообщили в региональном МЧС.

Тушение было сильно осложнено отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах.

Возгоранию присвоили 2-й ранг. Пострадавших нет.

Дом Смитов (Почтовый переулок, 5а) построен американцем Чарльзом Генри Смитом в конце 19-го века. Здание смешанного типа — первый этаж кирпичный, второй и крыша — деревянные. В 1880 году Смит женился на Саре Элизабет Прей, а в 1886 году открыл компанию «Американский магазин». Этот дом примыкает к дому Элеоноры Прей (Почтовый переулок, 5). Оба здания являются объектами культурного наследия.

Сейчас пожар уже потушен, пишет издание. Прокуроры контролируют установление обстоятельств пожара.